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Hava durumu nasıl olacak?

Hava durumu nasıl olacak"

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden, güney kesimlerde yer yer güneydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

 Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Kırıkkale, Kırşehir, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ile Ankara'nın doğusu, Antalya'nın doğu ilçeleri ve Malatya'nın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu, İç Ege ile Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

 Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  Ankara: Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
  İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 22
  İzmir: Az bulutlu, gece saatlerinde parçalı bulutlu 28
  Adana: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
  Bursa: Az bulutlu 25
  Antalya: Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
  Samsun: Parçalı bulutlu 16
  Trabzon: Parçalı bulutlu 14
  Erzurum: Parçalı bulutlu 13
  Diyarbakır: Az bulutlu 22

(İHA)

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