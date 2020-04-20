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  3. Hatay'da şifa bulacak! Cilvegözü Sınır Kapısı minik Nur el-Yusuf için açıldı

Hatay'da şifa bulacak! Cilvegözü Sınır Kapısı minik Nur el-Yusuf için açıldı

Hatay'da şifa bulacak! Cilvegözü Sınır Kapısı minik Nur el-Yusuf için açıldı

Suriye'den 4 ay önce Hatay'a getirilen 1.5 yaşındaki Nur el-Yusuf, beyin tümörü nedeniyle iki kez ameliyat edilip ülkesine gönderildi.

Kontrol için Türkiye’ye gelmesi gereken minik Nur, korona tedbirleri kapsamında kapatılan sınırdan geçemeyince İçişleri Bakanı Süleyman Soylu devreye girdi. İdlib’ten ambulansla alınan küçük kız, Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan geçirilip Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. Baba Muhammed el-Yusuf “Sesimizi sosyal medyadan duyurmaya çalıştık. Türkiye bizi duydu” dedi. 

AA


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