  • $7,5522
  • 8,9904
  • 452.884
  • 1313.02
19 Kasım 2020 Perşembe 21:48 | Son Güncelleme:

Hatay'daki orman yangını kontrol altın alındı

Hatay'daki orman yangını kontrol altın alındı
AA

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Düğün Yurdu Mahallesi'ndeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce 16 arazöz ve ekipler yönlendirildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

<p>Peki, Kovid-19 sürecinde toplu taşıma nasıl olmalı? Sefer sayıları neden artış yaşanıyor mu? İsta

Kovid-19 sürecinde toplu taşıma nasıl olmalı?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Yapışık ikizler 11 saatlik operasyonla ayrıldı

Satın aldığı evin garajından çıktı, kendisi bile inanamadı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.