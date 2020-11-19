19 Kasım 2020 Perşembe 21:48 | Son Güncelleme:
Hatay'daki orman yangını kontrol altın alındı
AA
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Düğün Yurdu Mahallesi'ndeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce 16 arazöz ve ekipler yönlendirildi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Öte yandan, İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, yangın ile ilgili soruşturma başlattı.