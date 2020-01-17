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  3. Hatay'da DHKP-C operasyonu: 4 kişi yakalandı

Hatay'da DHKP-C operasyonu: 4 kişi yakalandı

Hatay'da DHKP-C operasyonu: 4 kişi yakalandı

Hatay'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Antakya ve Samandağ ilçelerinde, terör örgütü DHKP-C adına faaliyette bulunduklarını tespit ettiği 8 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda örgütsel doküman, 2 av tüfeği, tabanca, 120 mermi ve 20 fişek ele geçirildi.

Aranan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AA


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