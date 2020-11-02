Hatay'da tepki çeken görüntü: Takıları almak isteyen damat gelini yol ortasında dövdü

Hatay’ın Belen ilçesinde dün yol kenarında tartıştığı gelin Fatma Ş.’yi döven damat Hüseyin İ. tutuklandı. Damadın yağma suçundan tutuklandığı öğrenildi. Hüseyin İ.’nin gelini, takılan altınları almak için dövdüğü belirtildi.

DHA'da yer alan habere göre, ilçedeki Gedik mevkiinde dün öğle saatlerinde üzerinde gelinlik ve damatlık bulunan, Fatma Ş. ile Hüseyin İ., araçtan inerek yol kenarında tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüştü. Damat, yanındaki yakınlarının müdahalesine rağmen gelini tokat atıp yumruklayarak dövdü. O anlar, trafikte otomobilini durduran başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olayın ardından gelin Fatma Ş.'nin şikayeti üzerine Hüseyin İ. gözaltına alındı. Hüseyin İ.’nin takılan altınları almak için Fatma Ş.’yi dövdüğü bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün ‘yağma’ suçundan adliyeye sevk edilen Hüseyin İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.