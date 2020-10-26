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26 Ekim 2020 Pazartesi 21:22 | Son Güncelleme:

Hatay'da patlama meydana geldi

Hatay'da patlama meydana geldi

Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde nedeni henüz belirlenemeyen bir patlama meydana geldi, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesi Fener Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Patlamanın nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 

VALİ DOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Hatay Valisi Rahmi Doğan twitter hesabından patlamayla ilgili açıklamada bulundu.

Vali Doğan, "Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır.

Operasyon devam etmektedir. kamuoyu bilgilendirilecektir." açıklamalarında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık / <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr<

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