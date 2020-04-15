Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8564
  • 7,497
  • 377.253
  • 95778.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Hatay'da deprem mi oldu? Hatay'da deprem kaç şiddetinde? İşte son depremler

Hatay'da deprem mi oldu? Hatay'da deprem kaç şiddetinde? İşte son depremler

Hatay'da deprem mi oldu" Hatay'da deprem kaç şiddetinde" İşte son depremler

Hatay'da deprem mi oldu? Hatay'da deprem kaç şiddetinde? sorusu vatandanlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Hatay'ın Yayladağı ilçe açıklarında deprem olduğu bildirildi.

Hatay'da deprem mi oldu? Hatay'da deprem kaç şiddetinde? sorusu vatandanlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Hatay'ın Yayladağı ilçe açıklarında deprem olduğu bildirildi. 

HATAY'DA DEPREM Mİ OLDU?

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Büyüklük 4.7 (Mw)

Yer Akdeniz, 30.94 km. Yayladagi (Hatay)

Tarih 15/04/2020 - 10:40:03 (TS)

Enlem 35.7781 (K)

Boylam 35.6293 (D)

Derinlik 24.99 (KM)


Hadımköy askeri hastanesinde restorasyon çalışmaları sürüyor

Hadımköy askeri hastanesinde restorasyon çalışmaları sürüyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Tükürükten bakacaklar! Yüzde yüz başarı sağlayacak

Atatürk Havalimanı'ndaki 1000 yataklı hastanenin temeli ortaya çıktı