Hatay'da deprem mi oldu? Hatay'da deprem kaç şiddetinde? İşte son depremler

Hatay'da deprem mi oldu? Hatay'da deprem kaç şiddetinde? sorusu vatandanlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Hatay'ın Yayladağı ilçe açıklarında deprem olduğu bildirildi.

HATAY'DA DEPREM Mİ OLDU?



Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Büyüklük 4.7 (Mw)

Yer Akdeniz, 30.94 km. Yayladagi (Hatay)

Tarih 15/04/2020 - 10:40:03 (TS)

Enlem 35.7781 (K)

Boylam 35.6293 (D)

Derinlik 24.99 (KM)