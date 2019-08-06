Hatay'da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye'de örgütsel irtibatları bulunan ve örgüte eleman temin ederek Suriye'ye gitmelerine aracılık eden örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin il genelinde 23 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen iki kadın şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan 5 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

AA