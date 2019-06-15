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Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü

Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü

Habib-i Neccar Dağı'ndaki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Hatay'daki Habib-i Neccar Dağı'ndaki ormanlık alanında çıkan ve 3 hektarlık alanı etkileyen yangın söndürüldü. 

Alınan bilgiye göre, Habib-i Neccar Dağı'nda ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına 3 helikopter, 4 arazöz ve 2 su tankıyla müdahale edildi. 

Ekipler 1,5 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Yaklaşık 3 hektar alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

(AA)

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