Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü

Hatay'daki Habib-i Neccar Dağı'ndaki ormanlık alanında çıkan ve 3 hektarlık alanı etkileyen yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Habib-i Neccar Dağı'nda ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına 3 helikopter, 4 arazöz ve 2 su tankıyla müdahale edildi.

Ekipler 1,5 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Yaklaşık 3 hektar alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

(AA)