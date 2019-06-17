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  3. Hatay'da avladıkları oklu kirpileri sosyal medyada paylaşan avcılara 13 bin 897 lira ceza kesildi

Hatay'da avladıkları oklu kirpileri sosyal medyada paylaşan avcılara 13 bin 897 lira ceza kesildi

Hatay'da avladıkları oklu kirpileri sosyal medyada paylaşan avcılara 13 bin 897 lira ceza kesildi

Hatay’ın Erzin ilçesinde avladıkları oklu kirpileri sosyal medya hesabından paylaşan avcılara 13 bin 897 lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi Dörtyol Şefliğine bağlı ekipler, kimliği belirsiz şahısların avladıkları ve sosyal medya hesabından paylaştıkları oklu kirpi görüntüleri üzerine harekete geçti. Ekipler, paylaşılan görüntülerden yola çıkarak yaptıkları çalışmada kirpileri Erzin ilçesine bağlı Gökdere Mahallesi mevkisinde kaçak olarak avlayan şahısları tespit etti. Kaçak avlanan 3 kişiye 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 5 bin 397 lira idari para cezası ile 8 bin 500 lira tazminat olmak üzere toplamda 13 bin 897 lira cezai işlem uygulandı.

(İHA)

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