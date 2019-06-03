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03 Haziran 2019 Pazartesi 12:28 | Son Güncelleme: 03 Haziran 2019 Pazartesi 12:28

Hatay'da askeri araç devrildi: 19 asker hafif yaralandı

Hatay'da askeri araç devrildi: 19 asker hafif yaralandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 19 asker hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Karbeyaz Mahallesi sınır bölgesi içerisinde nöbet değişimi için göreve çıkan askeri araç şarampole devrildi.

Kazada yaralanan 19 asker olay yerine çağrılan ambulanslarla Antakya'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(AA)

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