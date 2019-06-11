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11 Haziran 2019 Salı 09:54 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 09:54

Hatay'da 42 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hatay'da 42 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hatay'ın Hassa ilçesinde, gümrük kaçağı 42 bin 400 paket kaçak sigaranın ele geçirildiği operasyonda, 4 zanlı yakalandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan 3 tırı, Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi'nde durdurarak arama yaptı.      

Dedektör köpek "Divit"in de kullanıldığı aramada, tırların gizli bölmelerine yerleştirilmiş gümrük kaçağı 42 bin 400 paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili H.B, M.B, S.T. ile A.D. gözaltına alındı. 

Şüphelilerin, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.  

(İHA)

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