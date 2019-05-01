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  3. Hatay'da 26 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'da 26 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'da 26 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'da yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Antakya ilçesine bağlı Maşuklu Mahallesi'nde arazide düzensiz göçmenler olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Bölgeye gelen polis ekipleri, yaptıkları kimlik kontrolü ve inceleme sonucunda yurda kaçak girdiklerini belirlediği Suriye uyruklu 26 kişiyi yakaladı.

Emniyete götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi. 

AA

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