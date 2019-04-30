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  3. Hatay'da 1 Mayıs öncesi DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Hatay'da 1 Mayıs öncesi DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Hatay'da 1 Mayıs öncesi DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Hatay'da, polisin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi düzenlediği operasyonda, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü eylem yapma ihtimalinin olduğu değerlendirilen, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen kişilere operasyon düzenlendi. Antakya, İskenderun, Reyhanlı ve Dörtyol ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, dijital materyal ve dokümanlar ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

(DHA)

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