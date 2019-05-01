Hatay Valiliği: Amanoslar kırsalında yapılan operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi

Hatay Amanos Dağları kırsalında düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, Amanos Dağları kırsalında jandarma birimleri tarafından yapılan planlı operasyonla 5 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, operasyonların kesintisiz devam ettiği kaydedildi.

AA