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  3. Hatay Valiliği: Amanoslar kırsalında yapılan operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi

Hatay Valiliği: Amanoslar kırsalında yapılan operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi

Hatay Valiliği: Amanoslar kırsalında yapılan operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Amanoslar kırsalında yapılan operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Hatay Amanos Dağları kırsalında düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, Amanos Dağları kırsalında jandarma birimleri tarafından yapılan planlı operasyonla 5 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, operasyonların kesintisiz devam ettiği kaydedildi.

AA

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