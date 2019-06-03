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03 Haziran 2019 Pazartesi 09:13 | Son Güncelleme: 03 Haziran 2019 Pazartesi 09:13

Hastanın antibiyotik ihtiyacı yerli kitle 2 dakikada belirlenecek

Hastanın antibiyotik ihtiyacı yerli kitle 2 dakikada belirlenecek

Antibiyotik çılgınlığını bitirecek buluşun patenti yakında çıkacak. Doktor bu kit sayesinde tükürükle test yapacak, ihtiyaç duyulmuyorsa antibiyotik vermeyecek.

Yelda GÖKDAĞ

Antibiyotik çılgınlığını bitirecek buluş geliyor. Yeni çıkacak bir kit sayesinde doktorlar hastanın tükürük örneğinden birkaç dakika içinde antibiyotik ihtiyacı olup olmadığını anlayacak. Böylece gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçilecek. Kit hem halk sağlığını koruyacak hem de ekonomiye milyarlarca TL kazandıracak. Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habib Asan, “Bununla ilgili Türk Patent ve Marka Kurumu’na bir başvuru yapıldı. Şu anda ilan aşamasını geçti” dedi

 

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