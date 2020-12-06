Hastalığın yanında aşının yan etkisi sıfır

Alman aşısını gönüllü olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, yaşadığı süreci anlattı. Savaşçı’ya, yaklaşık 1 ay önce ilk doz, 21 gün sonra da ikinci doz uygulandı. Doç. Dr. Savaşçı, “Aşı yerinde ağrı, hafif bir sersemlik, kas ağrısı ve bulantı durumları ortaya çıktı ve aşı yapıldığını anlamış oldum. Hastalığı geçiren hastaları ve bıraktığı hasarları düşündükçe kesinlikle bu aşıyı yaptırmak gerektiğini düşündüm. Bu yan etkiler hasarın yanında hiçbir şey” diyerek şöyle konuştu:

2 yıl takip edileceğiz

“15 gün sonra antikor seviyesine bakılacak. 2 yıl takipli olacağız. Bize bir elektronik cihaz verildi, her gün takip sistemine belirtilerimizi giriyoruz. Herhangi bir belirti olursa yetkililerle temasa geçiyoruz. 1-2 ay içinde çok ciddi bu hastalığa direk etkili, ilaçların çıkacağını umutla bekliyoruz. Tünelde ışık göründü; bu 4-5 ay tedbirli olmalıyız. Toplumumuzun yüzde 60-70’i bağışık hale gelirse kurtuluş yazın.”

‘Aşı gelir gelmez hemen olacağım’

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, aşıların farklı yöntemlerle geliştirildiği için kendine göre avantaj ve dezavantajları olduğunu ancak şu ana kadar büyük bir yan etki tespit edilmediğini belirterek şöyle konuştu: “İnsanlarımız belirlenen aşamalar doğrultusunda sıra kendilerine geldiğinde, aşılarını olmalıdır. Ben de sağlık çalışanı olarak birinci grupta yer alıyorum. Aşılar ülkemize gelir gelmez olacağım. Aşı toplumun bağışıklanması için en etkin araçtır. Sürü bağışıklığı binlerce insanın ölümüne sebep olur.”



Bazı seride yüzde 100 antikor oluştu

Doç. Dr. Savaşçı, 21 gün arayla 2 doz aşı yapıldığını belirterek şöyle konuştu: “Bunun sonucunda antikor seviyesi yüzde 95’lere, hatta bazı serilerde yüzde 100’e yakın antikor oluştuğu tespit edildi.”

Gripte %70

“Bizim grip aşısında bağışıklık sistemi iyi olan birisi için koruma yüzde 70 civarında bir bağışıklık oluşurken, burada yüzde 95 civarında bir bağışıklık çok üst seviyede kaldı.