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  3. Hasımlar arası tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

Hasımlar arası tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

Hasımlar arası tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

Beyoğlu Örnektepe mahallesinde aralarında önceden husumet olduğu ileri sürülen iki kişinin tartışması silahlı kavgaya dönüştü, 1 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Beyoğlu Örnektepe Mahallesi Dereiçi Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olduğu ileri sürülen Z.K., ile ismi henüz belirlenemeyen bir kişi tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Z.K., yanındaki silahla husumet yaşadığı şahsa ateş etmeye başladı. Ayağından yaralanan şahıs yere yığılırken, Z.K., araçla olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. 

Polis ekipleri ise, olay yerinde delil incelemesi yaptı. Daha sonra olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. 

(İHA)

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