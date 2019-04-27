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  3. Hasan Mandal ve Fahri Kasırga, YÖK üyesi oldu

Hasan Mandal ve Fahri Kasırga, YÖK üyesi oldu

Hasan Mandal ve Fahri Kasırga, YÖK üyesi oldu

Prof. Dr. Hasan Mandal ve Fahri Kasırga, YÖK üyesi oldu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince Yükseköğretim Kurulu üyeliklerine Prof. Dr. Hasan Mandal ve Fahri Kasırga seçildi.

Öte yandan Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci ve 7'nci maddeleri gereğince Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Muammer Yaylalı atandı.

(AA)

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