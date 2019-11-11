Hangisi, Tarık Akan ve Halit Akçatepe'nin başrollerinde olduğu 1973 yapımı 'Canım Kardeşim' filminde rol almamıştır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu Hangisi, Tarık Akan ve Halit Akçatepe'nin başrollerinde olduğu 1973 yapımı 'Canım Kardeşim' filminde rol almamıştır? Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği Atv ekranlarında yayınlanan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster tüm hızıyla devam ediyor. Hem bilgi veren, hem de eğlenceli anlara ev sahipliği yapan programda çıkan soruların cevapları da izleyiciler tarafından aratılıyor. İşte 11 Kasım Pazartesi günü çıkan soru…

A: Zeki Alasya

B: Metin Akpınar

C: Kemal Sunal

D: Adile Naşit

Doğru cevap: Zeki Alasya