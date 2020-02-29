Kim Milyoner Olmak İster sorusu "Hangisi Kanada'nın egemenliğinin sembollerinden biridir?" Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…

HANGİSİ KANADA'NIN EGEMENLİĞİNİN SEMBOLLERİNDEN BİRİDİR?



A: Kunduz



B: Bozayı

C: Ren geyiği

D: Kel kartal

Doğru cevap: A Kunduz



