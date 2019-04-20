Hangisi gazetecilere verilen bir ödüldür? Kim Milyoner Olmak İster sorusu Hangisi gazetecilere verilen bir ödüldür? yanıtı merakla araştırılıyor. ATV’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yarışmanın 20 Nisan Cumartesi akşamı yayınlanan son bölümünde sorulan soruların yanıtları merakla araştırılıyor. İşte, Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

Doğru cevap: Pulitzer Ödülleri