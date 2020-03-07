"Hangisi, bugün silgi adı verilen ürün bulunmadan önce kurşun kalemle yazılanları silmek için kullanılan başlıca araçlardan biridir?" sorusu izleyiciler tarafından aratılıyor. Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…



Hangisi, bugün silgi adı verilen ürün bulunmadan önce kurşun kalemle yazılanları silmek için kullanılan başlıca araçlardan biridir?



A: Portakal kabuğu

B: Ekmek içi

C: Papatya çiçeği yaprağı

D: Patates püresi

Doğru cevap: B Ekmek içi