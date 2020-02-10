Kim Milyoner Olmak İster sorusu Hangi ünlü kişinin doktora tezinde intihal yaptığı belirlenmiştir? Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Pazartesi ve Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv’de yayınlanan yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 10 Şubat Pazartesi günü çıkan soru…

Hangi ünlü kişinin doktora tezinde intihal yaptığı belirlenmiştir?

A: Martin Luther King

B: Nelson Mandela

C: Mahatma Gandhi

D: Fidel Castro

Doğru cevap: A Martin Luther King