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  3. Hangi ülke tarihte ilk defa ABD'deki Silikon Vadisi'nde çalışmak üzere 'teknoloji büyükelçisi' atamıştır?

Hangi ülke tarihte ilk defa ABD'deki Silikon Vadisi'nde çalışmak üzere 'teknoloji büyükelçisi' atamıştır?

Hangi ülke tarihte ilk defa ABD'deki Silikon Vadisi'nde çalışmak üzere 'teknoloji büyükelçisi' atamıştır"

Hangi ülke tarihte ilk defa ABD'deki Silikon Vadisi'nde çalışmak üzere 'teknoloji büyükelçisi' atamıştır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu Hangi ülke tarihte ilk defa ABD'deki Silikon Vadisi'nde çalışmak üzere 'teknoloji büyükelçisi' atamıştır? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıyı düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 30 Kasım Cumartesi günü çıkan soru…

Kim Milyoner Olmak İster sorusu Hangi ülke tarihte ilk defa ABD'deki Silikon Vadisi'nde çalışmak üzere 'teknoloji büyükelçisi' atamıştır? Yayın hayatına uzun yıllardır devam eden Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı.  Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda yarışmacıları ve izleyicileri zorlayan sorular soruluyor. İşte o sorulardan bir tanesi…

Hangi ülke tarihte ilk defa ABD'deki Silikon Vadisi'nde çalışmak üzere 'teknoloji büyükelçisi' atamıştır?

A: Danimarka

B: Hindistan

C: Güney Kore

D: Macaristan

Doğru cevap: A Danimarka

 

 


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