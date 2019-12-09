Kim Milyoner Olmak İster sorusu Türkçede yabancı özel adların yazılışıyla ilgili yazım kurallarına göre hangi tarihi kişinin adının yazılışı yanlıştır? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıyı düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 9 Aralık Pazartesi günü çıkan soru…

Türkçede yabancı özel adların yazılışıyla ilgili yazım kurallarına göre hangi tarihi kişinin adının yazılışı yanlıştır?

A: Konfüçyüs

B: Servantes

C: Çaykovski

D: Öklid

Doğru cevap: B Servantes