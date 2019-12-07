Kim Milyoner Olmak İster sorusu Hangi romanda Osmanlı Devleti zamanında yaşayan 'Tepedelenli Ali Paşa'nın adı sıkça geçer? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıyı düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 7 Aralık Cumartesi günü çıkan soru…

Hangi romanda Osmanlı Devleti zamanında yaşayan 'Tepedelenli Ali Paşa'nın adı sıkça geçer?

A: İngiliz Hasta

B: Don Kişot

C: Drakula

D: Monte Kristo Kontu

Doğru cevap: D Monte Kristo Kontu