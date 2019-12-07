Hangi romanda Osmanlı Devleti zamanında yaşayan 'Tepedelenli Ali Paşa'nın adı sıkça geçer?
Kim Milyoner Olmak İster sorusu Hangi romanda Osmanlı Devleti zamanında yaşayan 'Tepedelenli Ali Paşa'nın adı sıkça geçer? Yayın hayatına uzun yıllardır devam eden Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda yarışmacıları ve izleyicileri zorlayan sorular soruluyor. İşte o sorulardan bir tanesi…
Kim Milyoner Olmak İster sorusu Hangi romanda Osmanlı Devleti zamanında yaşayan 'Tepedelenli Ali Paşa'nın adı sıkça geçer? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıyı düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 7 Aralık Cumartesi günü çıkan soru…
Hangi romanda Osmanlı Devleti zamanında yaşayan 'Tepedelenli Ali Paşa'nın adı sıkça geçer?
A: İngiliz Hasta
B: Don Kişot
C: Drakula
D: Monte Kristo Kontu
Doğru cevap: D Monte Kristo Kontu