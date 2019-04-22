Hangi peynir çeşidi adını bir yerin adından almaz? - Milyoner sorusu

Hangi peynir çeşidi adını bir yerin adından almaz? 22 Nisan tarihli Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Hangi peynir çeşidi adını bir yerin adından almaz? sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. İşte, Kim Milyoner Olmak İster’de bu akşam sorulan ve cevabı merak edilen sorunun yanıtı!

A: Mozzarella

B: Cheddar

C: Parmesan

D: Rokfor

Doğru cevap: Mozzarella