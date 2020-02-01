Kim Milyoner Olmak İster sorusu Hangi hayvanlar bir iletişim biçimi olarak birbirlerinin yüzüne idrar yaparlar? Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Pazartesi ve Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv’de yayınlanan yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 1 Şubat Cumartesi günü çıkan soru…

Hangi hayvanlar bir iletişim biçimi olarak birbirlerinin yüzüne idrar yaparlar?

A: Köpek balığı

B: Istakoz

C: Solucan

D: Sincap

Doğru cevap: B Istakoz