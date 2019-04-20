Hangi dilin günümüzde kullanılan alfabesindeki harflerin sayısı daha fazladır? - Milyoner

Hangi dilin günümüzde kullanılan alfabesindeki harflerin sayısı daha fazladır? Kim Milyoner Olmak İster sorusuHangi dilin günümüzde kullanılan alfabesindeki harflerin sayısı daha fazladır? yanıtı merakla araştırılıyor. ATV’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yarışmanın 20 Nisan Cumartesi akşamı yayınlanan son bölümünde sorulan soruların yanıtları merakla araştırılıyor. İşte, Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

Hangi dilin günümüzde kullanılan alfabesindeki harflerin sayısı daha fazladır?

A: Arapça

B: Türkçe

C: Yunanca

D: Rusça

Doğru cevap: Rusça