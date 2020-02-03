Hangi canlının doğal yaşam alanı çöl olarak da tanımlanır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu!

Kim Milyoner Olmak İster sorusu Hangi canlının doğal yaşam alanı çöl olarak da tanımlanır? Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Pazartesi ve Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv’de yayınlanan yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 3 Şubat Pazartesi günü çıkan soru…

Hangi canlının doğal yaşam alanı çöl olarak da tanımlanır?

A: Büyük beyaz köpek balığı

B: Dev anakonda

C: Mavi halkalı ahtapot

D: Kutup ayısı

Doğru cevap: D Kutup ayısı