Hangi adda bir kuş türü vardır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu!

Hangi adda bir kuş türü vardır? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…



HANGİ ADDA BİR KUŞ TÜRÜ VARDIR?



A: Kıllı Serçe



B: Sakallı Şahin

C: Bıyıklı Doğan

D: Yünlü Kartal

Doğru cevap: C Bıyıklı Doğan