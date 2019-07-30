Hamile kadının olduğu araca saldıran magandalar hakim karşısında

İstanbul Pendik’te trafikte hamile kadının içinde bir araca saldıran Hasan ve Hüseyin Sel'in yargılanmasına başlandı.

İki maganda ilk bugün ilk kez Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı.

Magandalar "kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma", "mala zarar verme" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 20’şer yıl hapis istemiyle yargılanıyor.

NE OLMUŞTU?

Olay 6 Temmuz'da E-5 karayolunda meydana gelmişti. Hasan ve Hüseyin Sel, trafikte kendilerine yol vermediğini iddia ettikleri araca, içerisinde hamile bir kadın olmasına rağmen saldırıda bulunmuştu.