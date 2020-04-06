Hamburg hangi dönemde Fransa'ya bağlı bir şehir olmuştur?
Hamburg hangi dönemde Fransa'ya bağlı bir şehir olmuştur? Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla pazartesi ve cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv'de yayınlanan yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 6 Nisan Pazartesi günü çıkan soru…
Hamburg hangi dönemde Fransa'ya bağlı bir şehir olmuştur? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…
HAMBURG HANGİ DÖNEMDE FRANSA'YA BAĞLI BİR ŞEHİR OLMUŞTUR?
A: 5. Cumhuriyet dönemi
B: I. Napolyon dönemi
C: Otuz Yıl Savaşları dönemi
D: Yüz Yıl Savaşları dönemi
Doğru cevap: B I. Napolyon dönemi