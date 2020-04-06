Hamburg hangi dönemde Fransa'ya bağlı bir şehir olmuştur? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…



HAMBURG HANGİ DÖNEMDE FRANSA'YA BAĞLI BİR ŞEHİR OLMUŞTUR?



A: 5. Cumhuriyet dönemi



B: I. Napolyon dönemi

C: Otuz Yıl Savaşları dönemi

D: Yüz Yıl Savaşları dönemi

Doğru cevap: B I. Napolyon dönemi