Haliliye, salgınla mücadeleye hazır

Salgının Türkiye’de görülmesiyle birlikte koruma tedbirleri kapsamında işe koyulan Haliliye Belediyesi ilçe genelinde merkez ve kırsal ayrımı yapmadan mahallelerde bulunan cadde ve sokakları deterjanlı köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte ediyor. Belediye, koronavirüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında Sosyal Market’ten alışveriş yapan ihtiyaç sahibi ailelerin sipariş ettiği ürünleri evlerine teslim ediyor. Daha önce kendilerine verilen kartlar aracılığıyla aylık alışverişlerini sosyal marketten bedelsiz yapan sosyal yardım kullanıcılarına tedbirler kapsamında yeni bir hizmet daha sunulmaya başlandı. Çağrı grubu aracılığı ile kart sahipleri aranarak ihtiyaçları kayda alınıyor ve paketlenerek kapıya teslime diliyor.

MASKE ÜRETİMİNE BAŞLANDI



Haliliye Belediyesi, koronavirüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında Kadın Destek ve Aile Eğitim Merkezlerinde maske üretime başladı. Belediyenin kendi üretimi olan maskeler ücretsiz vatandaşa dağıtılıyor. Hedef 1 milyon maske üretimi. Belediye, sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek ulaştırabilmek için aşevini seferber etti.

SEMT PAZARI ESNAFINA MÜJDE



Koronavirüs salgının tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına aldığı bu günlerde Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, yaptıkları iş gereği risk altında olan semt pazarı esnafının rahat bir nefes alması yönünde bir karar aldı. Başkan Canpolat, semt pazarı esnafından alınan işgaliye bedelinin 3 ay boyunca alınmayacağını duyurdu. Belediye, koronavirüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında başlattığı çalışmalarını sürdürüyor. Zabıta ekipleri bu çerçevede ilçedeki semt pazarlarını denetleyerek, esnaf ve vatandaşların ateşlerini ölçüp, maske ve dezenfektan dağıttı.

Haliliye Belediyesi bünyesinde hizmet veren kentte ilk ve tek olan glütensiz ekmek fırını tüm il genelinde bulunan çölyak ve fenilketonüri hastalarına ekmek üretmeye devam ediyor. Ekmekler koronavirüs salgını nedeniyle hastaların evlerine gönderiliyor. Haliliye Belediyesi, koronavirüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında başlattığı çalışmalara aralıksız devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe geneline insan sirkülasyonunun yoğun olduğu bölgelere tıbbi atık kutularını dağıtıyor.

PERSONELLERE VEFA İKRAMİYESİ



Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlerde yoğun çaba ve mesai sarf eden temizlik ve dezenfektasyon personellerine 500 TL’lik vefa ikramiyesi verileceğini duyurdu.

MOBİL UYGULAMA YAYINA BAŞLADI



Haliliye Belediyesi, belediyecilik hizmetlerinin sunumu ve vatandaşın hizmetlere daha kolay erişiminin sağlanması amacıyla Android ve IOS platformlarında mobil uygulamalarını yayına aldı.