17 Eylül 2020 Perşembe 17:36 | Son Güncelleme:
Halil Sezai'nin oturduğu villaya yeniden kiralık yazısı asıldı
DHA
Tuzla'da yaşlı adamı darp eden Halil Sezai'nin oturduğu villa, olaydan iki gün sonra yeniden kiralığa çıkarıldı.
67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darp etmekten tutuklama talebiyle mahkeme sevk edilen Halil Sezai'nin oturduğu villa, yeniden kiralığa çıkarıldı.
DHA'da yer alan habere göre, Sezai'ye tepkiler çığ gibi büyürken, oturduğu villanın kapısına "kiralık" yazısı asıldı.
Sezai, büyük tepki çeken görüntülerin ortaya çıkmasıyla ifadesi alındıktan sonra "ilahla kasten yaralama" ve "Silahla tehdit" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.