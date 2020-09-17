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17 Eylül 2020 Perşembe 13:15 | Son Güncelleme:

Halil Sezai adliyede

AA

Tuzla'da 65 yaşındaki komşusunu darp eden Halil Sezai ifade vermek üzere adliyeye geldi

 İstanbul'un Tuzla ilçesinde 65 yaşındaki komşunu darp eden Halil Sezai ifade vermek üzere adliyeye geldi

AA'nın geçtiği habere göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca mevcutlu bir şekilde getirilmesi talimatı verilen Halil Sezai Paracıkoğlu, avukatı ve polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayına giriş yaptı.

Paracıkoğlu, ifadesi alınmak üzere Basın Suçları Soruşturma Bürosunun bulunduğu kata çıkarıldı.

Paracıkoğlu'nun binaya girişi sırasında Kovid-19 tedbirleri kapsamında ateşi ölçüldü.

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