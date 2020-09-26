Haliç'ten sonra Elmalı'da da aynı görüntü: Baraj suyu yeşile döndü

İstanbul'da yağışsız geçen yaz aylarının ardından barajlardaki doluluk oranı düşmeye devam ediyor. İstanbul'a su sağlayan en önemli kaynaklardan biri olan Elmalı'da baraj suyunun üzeri yeşile dönmesi drone ile havadan görüntülendi.

İHA'da yer alan habere göre, barajlardaki doluluk oranı son 5 yılın en düşük seviyesine inerken, barajlardaki su seviyesi yüzde 40'ın altına düştü.

ELMALI BARAJI YEŞİLE DÖNDÜ

Haliç'te devam eden kirlilikten sonra Elmalı Barajı üzerinde de görülen yeşil tabaka bölgede endişeye neden oldu.

Elmalı Barajı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yaklaşık olarak 2 yıl önce bakıma alınmıştı. Toplam maliyeti 60 milyon lira olan çalışmalar sırasında baraj gölünün dibinde biriken balçık temizlenirken, mekanik ekipmanlar da elden geçirilmişti.