Irak'ın kuzeyinde hava harekatı: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Haberleri.. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta tespit edilen 4 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 4 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini, operasyonların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" denildi.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız