Haklarında arama kararı bulunan 8 kişi sokağa çıkınca yakayı ele verdi

Ordu Emniyet Müdürlüğümüze bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 6-12 Nisan tarihleri arasında 59 şahsa korona virüs tedbirlerine riayet etmemekten, 20 şahsa açıktan alkol tüketmekten, 7 şahsa sarhoşluktan, 4 şahsa gürültü yapmaktan, 1 şahsa rahatsız etmekten, 3 şahsa kimlik bildirmemekten, 6 şahsa yasa dışı bahis oyunu oynamaktan, 1 şahsa da kaçak tütün ve alkol üretiminden Kabahatler Kanunu’na göre ceza kesildi.

Ayrıca haklarında değişik suçlardan aranması olan 8 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandı.