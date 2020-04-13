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  3. Haklarında arama kararı bulunan 8 kişi sokağa çıkınca yakayı ele verdi

Haklarında arama kararı bulunan 8 kişi sokağa çıkınca yakayı ele verdi

Haklarında arama kararı bulunan 8 kişi sokağa çıkınca yakayı ele verdi

Ordu'da korona virüs salgını sebebiyle nüfusun büyük bölümü evde kalırken haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 8 kişi sokağa çıkınca yakayı ele verdi.

Ordu Emniyet Müdürlüğümüze bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 6-12 Nisan tarihleri arasında 59 şahsa korona virüs tedbirlerine riayet etmemekten, 20 şahsa açıktan alkol tüketmekten, 7 şahsa sarhoşluktan, 4 şahsa gürültü yapmaktan, 1 şahsa rahatsız etmekten, 3 şahsa kimlik bildirmemekten, 6 şahsa yasa dışı bahis oyunu oynamaktan, 1 şahsa da kaçak tütün ve alkol üretiminden Kabahatler Kanunu’na göre ceza kesildi.

Ayrıca haklarında değişik suçlardan aranması olan 8 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandı.


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