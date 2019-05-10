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  3. Hakkari'deki bombalı saldırının faili teröristler yakalandı

Hakkari'deki bombalı saldırının faili teröristler yakalandı

Hakkari'deki bombalı saldırının faili teröristler yakalandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 19 askerin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren 4 terörist yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.     

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:      
"17 Temmuz 2017 günü saat 10.00 sıralarında ilimiz Yüksekova ilçesi Güldalı köyünde yola tuzaklanan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 19 askeri personelin yaralanması olayının failleri olduğu tespit edilen 4 kişi, 'terör örgütüne üye olmak' ve 'bölücü terör örgütü adına eylem yapmak' suçlarından Güldalı ve Esendere köylerinde icra edilen operasyon sonucu yakalanmıştır. 4 kişi mahkemeye sevk edilmiş olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."      

(AA)

 

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