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Hakkari'de teröre mühimmat darbesi

Hakkari'de teröre mühimmat darbesi

Hakkari'nin Derecik ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, Derecik ilçesine bağlı Ormancık köyü Brone sırtları mevkisinde icra edilen aramalarda G-3 piyade tüfeği, bu tüfeğe ait 4 şarjör ve 17 fişek, 4 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ile bu silaha ait 79 fişek ele geçirildi. Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor.

AA

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