Hakkari'de teröre mühimmat darbesi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, Derecik ilçesine bağlı Ormancık köyü Brone sırtları mevkisinde icra edilen aramalarda G-3 piyade tüfeği, bu tüfeğe ait 4 şarjör ve 17 fişek, 4 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ile bu silaha ait 79 fişek ele geçirildi. Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor.

AA