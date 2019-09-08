Hakkari'de terör operasyonu: 14 gözaltı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda, Yüksekova, Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde 34 timle operasyon düzenlendiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Operasyonda PKK/KCK bölücü terör örgütüne yardım, yataklık ve işbirliği suçundan 14 şahıs gözaltına alınmış olup, şahısların yapılan sorgulamalarında 6 şahıs hakkında 'bölücü terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı olduğu tespit edilmiştir." Ayrıca Yüksekova ilçesi Uluyol köyü yolunda bulunan menfeze teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının güvenlik güçlerince tespit edilerek imha edildiği kaydedildi.

AA