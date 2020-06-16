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  3. Hakkari'de PKK'lı teröristlerin mühimmat ve patlayıcı deposu ele geçirildi
16 Haziran 2020 Salı 14:04 | Son Güncelleme:

Hakkari'de PKK'lı teröristlerin mühimmat ve patlayıcı deposu ele geçirildi

Hakkari'de PKK'lı teröristlerin mühimmat ve patlayıcı deposu ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Yüksekova ilçesi Tuğlu ve Kamışlı köyleri kırsalında düzenlenen operasyonda 4 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 6 şarjör ve 222 fişek, seri bağlanmış çoklu el yapımı patlayıcı düzeneği, 50 metre kablo, ateşleme anahtarı ve 30'lu pil bloku bulundu.

Patlayıcı düzeneği olay yerinde imha edildi.

AA

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