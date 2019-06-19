Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8544
  • 6,5648
  • 252.893
  • 94.510
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Hakkari'de PKK terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de PKK terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de PKK terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Kamışlı köyü yakınlarında yürütülen operasyonlar kapsamında PKK terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 19 Haziran 2019 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Kamışlı köyü Yeşildere mevkiinde bölücü terör örgütü mensuplarınca, güvenlik korucularına yönelik yapılan roketli saldırı sonucu çıkan çatışmada, 1 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, 1 bölücü terör örgütü mensubu ise yaralanmıştır. Yaralı örgüt mensubunun yakalanmasına yönelik operasyonlar devam etmektedir. Bölgede yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde tespit edilen bir sığınak içerisinde; bir adet RPG-7 roketatar, bir adet basma düzenekli EYP (el yapımı patlayıcı), bir adet pil ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi. 

(İHA) 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Aşıklar şehrinde 60 bin TL'lik hediye 
Bu ne hal Meryem
Genç yıldızlar aynı dizide 
Serenay evine döndü!
İdo'nun sevgilisine aldığı 100 bin liralık yüzük gözlerden kaçmadı
<p>Mısır’da demokratik yollarla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin mahkeme salonunda hayat

Mısır TV´sinde Skandal! Mursi´nin Ölümünü Böyle Duyurdu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

30 yıl önce 'uyutulan' tohumlar toprakla buluştu

Yavuz Akdeniz'de ilk sondaj için uğurlanıyor