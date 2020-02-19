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  3. Hakkari'de, PKK füzesi ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de, PKK füzesi ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de, PKK füzesi ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Derecik ilçesinde, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda; AT-40 füzesi, roketatar mühimmatı ve el bombası ele geçirildi.

Derecik'e bağlı Ortaklar köyü Ormancık mezrası kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde; AT-40 füzesi, 6 roketatar mühimmatı, 2 el bombası ve el telsizi ele geçirildi. Bölgedeki operasyonun sürdürüldüğü belirtildi. 

(DHA)


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