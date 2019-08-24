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  3. Hakkari'de operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari-Şemdinli kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen hava destekli operasyonda silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şemdinli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

(AA)

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