Hakkari'de operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari-Şemdinli kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen hava destekli operasyonda silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şemdinli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.
(AA)