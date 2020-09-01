Hakkari'de intikal sırasında kaza: 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari Şemdinli'de meydana gelen kazada bir askerimiz şehit oldu.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hakkari-Şemdinli bölgesinde, 01 Eylül 2020 tarihinde, intikal esnasında meydana gelen araç kazası sonucu, 2 kahraman silah arkadaşımız ile bir kahraman güvenlik korucumuz yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiş; bir kahraman silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu."