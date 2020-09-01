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  3. Hakkari'de intikal sırasında kaza: 1 askerimiz şehit oldu
01 Eylül 2020 Salı 11:39 | Son Güncelleme:

Hakkari'de intikal sırasında kaza: 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'de intikal sırasında kaza: 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de intikal sırasında meydana gelen kazada bir askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

Hakkari Şemdinli'de meydana gelen kazada bir askerimiz şehit oldu.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hakkari-Şemdinli bölgesinde, 01 Eylül 2020 tarihinde, intikal esnasında meydana gelen araç kazası sonucu, 2 kahraman silah arkadaşımız ile bir kahraman güvenlik korucumuz yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiş; bir kahraman silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu."

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