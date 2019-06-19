Hakkari'de 71 kilo eroin ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürürken, ekipler Yüksekova ilçesindeki Dağlıca karayolunda yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde, şüphe üzerine durdurulan araçta narkotik köpeği 'Pars' ile arama yapıldı. Aramada, aracın gizli bölmelerinde 49 kilo 700 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan Hakkari'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesine bağlı Hacıbey Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ise 21 kilo 790 gram eroin ele geçirildi. Ele geçirilen eroin ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)