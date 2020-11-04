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04 Kasım 2020 Çarşamba 18:49 | Son Güncelleme:

Hakkari'de 5 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 5 terörist etkisiz hale getirildi
AA

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı terörist komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 5'e yükseldiğini duyurdu.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

Daha sonra yapılan açıklamada ise bölgede 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 5 oldu." bilgisine yer verildi.

İŞÇİLERE SALDIRAN TERÖRİST GRUPTAN OLDUĞU BELİRLENDİ

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şemdinli Balkayalar bölgesinde etkisiz hale getirilen 5 PKK’lı teröristin, Derecik bölgesinde yol yapım çalışması yapan işçilere saldıran terörist gruptan olduğu belirlendi.

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